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На Харьковщине во время учебного полета аварийную посадку совершил Ми-2

На Харьковщине, вблизи Чугуева, совершил аварийную посадку военный вертолет Ми-2 МСБ

Об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил Украины.

28 марта, около 14:30, во время выполнения учебно-тренировочного полета аварийную посадку совершил вертолет Ми-2 МСБ, принадлежащий местной учебной авиационной бригаде Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж посадил вертолет на необорудованную площадку местности, вследствие чего, машина получила повреждения. Оба члена экипажа живы и здоровы, никаких травм не получили.

Причины отказа техники установит специальная комиссия, отмечают в пресс-службе.

 

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