На Харьковщине во время учебного полета аварийную посадку совершил Ми-2
28 марта, 2019, 20:14
На Харьковщине, вблизи Чугуева, совершил аварийную посадку военный вертолет Ми-2 МСБ
Об этом сообщает пресс-служба Воздушных Сил Украины.
28 марта, около 14:30, во время выполнения учебно-тренировочного полета аварийную посадку совершил вертолет Ми-2 МСБ, принадлежащий местной учебной авиационной бригаде Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж посадил вертолет на необорудованную площадку местности, вследствие чего, машина получила повреждения. Оба члена экипажа живы и здоровы, никаких травм не получили.
Причины отказа техники установит специальная комиссия, отмечают в пресс-службе.
- Напомним, 27 марта в Казахстане упал военный вертолет Ми-8 с 13 людьми на борту. Вертолет при неизвестных обстоятельствах упал и полностью сгорел, есть погибшие.
- 4 марта в результате падения вертолета в национальном парке в Туркана на северо-западе Кении, погибли 4 туриста из США и пилот.
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
Читайте также
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-