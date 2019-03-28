На Донбассе боевики обстреляли ВСУ из минометов

28 марта, 2019, 19:03

На Донбассе противник четыре раза обстрелял позиции украинских войск

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группы "Восток" боевики совершили три обстрела вблизи города Авдеевка и Лебединского.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты обстреляли наших защитников из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Крымское.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.