Мирового гиганта по производству гербицидов обязали выплатить $80 млн онкобольному

28 марта, 2019, 11:33

Транснациональная компания Monsanto, производящая химические удобрения, проиграла дело в американском суде и выплатит многомиллионную компенсацию больному раком

Федеральный суд в Сан-Франциско приговорил компанию Monsanto для выплаты $80,3 млн 70-летнему мужчине с онкологическим диагнозом, сообщает DW.

Ранее присяжные суда признали химикат глифосат значительным фактором, повлиявшим на развитие заболевания у этого человека, который активно использовал его в течение почти трех десятилетий.

Решение присяжных может стать прецедентным, поскольку дело впервые рассматривался в федеральном суде США, а всего в американских судах находится около 11 тыс. исков против компании Monsanto, производившей глифосат как средство для уничтожения сорняков.

Представители немецкого концерна Bayer, которому принадлежит Monsanto, уже выразили свое разочарование приговором.

"Приговор не способен повлиять на результаты десятилетних научных исследований и выводы контрольных органов по всему миру, которые доказывают безопасность глифосатосодержащих гербицидов и поддерживают вывод, что они не приводят к онкологическим заболеваниям", - говорится в сообщении Bayer. Немецкий концерн собирается подавать апелляцию на приговор.

Концерн Bayer в 2018 году купил компанию Monsanto за $63 млрд, что стало самой дорогой зарубежной покупкой, совершенной немецкой компанией за всю историю. С момента покупки Monsanto акции Bayer подешевели более чем на 40%.

У экспертов нет единого мнения о влиянии глифосата на здоровье человека. Ранее агентство по охране окружающей среды США и ряд регулирующих органов в Евросоюзе сообщили об отсутствии рисков развития онкологических заболеваний в результате использования этого гербицида.

В свою очередь, в 2015 году Всемирная организация здравоохранения заявила, что вещество, возможно, является канцерогеном.

Напомним, американская компания Monsanto - один из лидеров на мировом рынке продаж генномодифицированных семян и гербицидов.