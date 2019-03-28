Мигранты захватили судно, которое спасло их в Средиземном море

28 марта, 2019, 12:02

Мальтийские военные взяли под свой контроль танкер Elhiblu-1, захваченный в Средиземном море ливийскими мигрантами

Об этом сообщает The Associated Press.

Как отмечается, после этого судно направилось в один из портов Мальты.

Информации о пострадавших среди захватчиков во время спасательной операции не поступало. Состояние членов экипажа также не уточняется.

Танкер Elhiblu спас возле ливийского берега Средиземного моря 108 мигрантов (по некоторым данным - около 120) и попытался переправить их обратно в Ливию. Однако мигранты, поняв, что их возвращают обратно, заставили команду судна направить его в направлении Европы.

Вооруженные силы Мальты сообщили, что контроль над судном вернули капитану. Теперь танкер под сопровождением мальтийских военных направляется на Мальту, где мигрантов передадут в руки полиции для проведения расследования.

Министр внутренних дел Италии Сальвини назвал инцидент "первым пиратством мигрантов в открытом море".