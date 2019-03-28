Мигранты захватили судно, которое спасло их в Средиземном море
Об этом сообщает The Associated Press.
Как отмечается, после этого судно направилось в один из портов Мальты.
Информации о пострадавших среди захватчиков во время спасательной операции не поступало. Состояние членов экипажа также не уточняется.
Танкер Elhiblu спас возле ливийского берега Средиземного моря 108 мигрантов (по некоторым данным - около 120) и попытался переправить их обратно в Ливию. Однако мигранты, поняв, что их возвращают обратно, заставили команду судна направить его в направлении Европы.
Вооруженные силы Мальты сообщили, что контроль над судном вернули капитану. Теперь танкер под сопровождением мальтийских военных направляется на Мальту, где мигрантов передадут в руки полиции для проведения расследования.
Министр внутренних дел Италии Сальвини назвал инцидент "первым пиратством мигрантов в открытом море".
Читайте также
-
26 марта, 2019 Виталий Портников: Россия спасает Мадуро как Януковича
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
-
Читайте также
-
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-