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МИД Беларуси: Минск и Вашингтон могут обменяться послами через год-два

В МИД Беларуси допустили обмен послами США в ближайший год или два

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко.

"Всегда есть практические вопросы, которые должны решать обе стороны, возможно, американская даже в большей степени, чем мы, потому что у них довольно длительный бюрократический процесс. Но мы на пути к этому. Я перспективы решения этого вопроса оцениваю где-то на год, или два", - цитирует Кравченко БЕЛТА.

По словам дипломата, этот срок зависит от технических процедур, проведение которых может занять длительное время.

4 марта Беларусь официально проинформировала США об отмене ограничений на количество сотрудников американского посольства, которые действовали с 2008 года.

Американское посольство в Минске функционирует в урезанном составе, без посла, на уровне поверенного в делах. Сначала был установлен лимит в пять дипломатов, но постепенно он был расширен до 10.

Статус дипмиссий был снижен после того, как в 2007-2008 годах США ввели санкции против Минска из-за политических репрессий.

Сейчас определенное потепление между Минском и Вашингтоном происходит на фоне периодических и резких выпадов президента Александра Лукашенко в адрес РФ.

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