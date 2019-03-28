Мужчина злоупотреблял энергетическими напитками, и они "сожгли" ему язык
Об этом сообщает Metro.
Дэн Ройалс (Dan Royals) опубликовал фото своего покрытого язвами языка в социальных сетях и рассказал, что долгое время ежедневно употреблял пять-шесть энергетических напитков, пока врач не заявил, что они разъедают его язык.
Дэн признался, что также курит, но не считает, что это как-то повлияло на состояние языка. "Просто чтобы было понятно: я забочусь о здоровье полости рта, но это все энергетики. Посмотрите на мой язык и представьте, что они делают с внутренними органами", - сказал Ройалс. В каждой банке его любимого напитка содержится около 58 граммов сахара.
Исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подтверждают, что напитки с высоким содержанием сахара и высокой кислотностью могут наносить вред зубам и полости рта.
Напомним, студен потерял все зубы из-за употребления энергетических напитков: 21-летний британец Винни Пайнер (Vinnie Pyner) в течение семи месяцев выпивал примерно по 45 банок энергетиков в неделю - по три литра в день.
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