Мальтийский спецназ штурмовал судно, которое захватили мигранты

28 марта, 2019, 20:29

Мальтийский спецназ штурмовал судно, которое накануне захватили у берегов Ливии нелегальные мигранты

Штурм обошелся без кровопролития, сообщает " Радио Свобода".

Патрульный корабль ВМС Мальты остановил захваченное судно на границе своих территориальных вод, после чего, при поддержке другого патрульного корабля, двух катеров и вертолета, на борт "Эль Хибла-1" высадился отряд мальтийского спецназа.

Сейчас корабль пришвартован у одной из верфей в порту Валетты, столицы Мальты.

Все 108 нелегальных мигрантов, обнаруженных на борту, включая как минимум 19 женщин и 12 детей, по окончании расследования будут отправлены в лагеря беженцев.

Как сообщают очевидцы, в порту судно встречали большие отряды полиции, однако лишь четырех африканцев вывели на берег в наручниках. О состоянии команды корабля также ничего не говорится.