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Лоукостер из Исландии WOW Air прекращает полеты из-за банкротства. Тысячи людей уже застряли

Исландский бюджетный перевозчик WOW Air объявлен банкротом и прекратил выполнение всех полетов

Об этом сообщает Вloomberg со ссылкой на Министерство транспорта Исландии.

В последние месяцы WOW Air испытывала финансовые трудности и искала инвестора. В конце 2018-го покупкой компании интересовался исландский конкурент Icelandair, однако его акционеры не одобрили сделку.

Отмечено, что для изменения ситуации WOW Air запустил программу реструктуризации, которая включала сокращение флота и персонала, однако она оказалась недостаточной для сохранения деятельности авиаперевозчика.

"WOW Air прекратила работу. Все рейсы WOW Air были отменены. Пассажирам рекомендуется проверить доступные рейсы у других авиакомпаний. В зависимости от обстоятельств некоторые авиакомпании могут предлагать рейсы по льготным тарифам, так называемым "спасательным тарифам", - говорится в сообщении.

Таким образом все 29 рейсов, запланированных на четверг, были отменены, а около 2700 оставшихся пассажиров оказались в затруднительном положении. Один из самолетов сейчас находится в канадском Монреале, второй - на Кубе.

Лоукостер WOW Air был основан в 2011 году. Флот компании состоял из 11 самолетов семейства Airbus A320 и одного широкофюзеляжного A330-300.

Финансовые аналитики считают, что банкротство WOW Air приведет к ослаблению исландской кроны, а инфляция вырастет на 3,3%.

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