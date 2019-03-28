//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Кто и на что в 2018 году предоставил Украине больше финпомощи. В правительстве назвали крупнейших доноров


фото: REUTERS
В течение 2018 года в Украине реализовывали 618 проектов международной технической помощи, общая сметная стоимость которых составляла $6,6 млрд

Об этом говорится на сайте Министерства экономического развития и торговли.

10 проектов из этого перечня стоимостью 3,1 млрд долларов финансировались из Чернобыльского фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности.

В 2018 году в Украине реализовывалось на 109 проектов (почти на 1 млрд долларов) техпомощи больше, чем в 2017 году.

Традиционно крупнейшими донорами в 2018 году для Украины были:

  • США - более $2 млрд (124 проекта),

  • ЕБРР - $759,7 млн (44 проекта),

  • ЕС - $522,3 млн (235 проектов),

  • Германия - $386,9 млн (39 проектов),

  • Канада - $ 152,3 млн (18 проектов).

В то же время распределение объемов финансирования в рамках международной технической помощи по сферам целевого назначения В 2018 году выглядит следующим образом:

  • Национальная безопасность и оборона - $1,2 млрд (28%),

  • Ядерная безопасность (без учета Чернобыльского фонда) - $819,1 млн (20%),

  • Управление и гражданское общество - $509,8 млн (12%),

  • Восстановление Донбасса и поддержка внутренне перемещенных лиц - $356,7 млн (9%),

  • Региональное развитие - $334,7 млн (8%),

  • Энергетика и энергоэффективность - $262 млн (6%),

  • Здравоохранение - $137 млн (3%),

  • Образование и наука - $120,8 млн (3%).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 марта, 2019 четверг

больше новостей

28 марта, 2019 четверг

27 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать