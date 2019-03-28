Кто и на что в 2018 году предоставил Украине больше финпомощи. В правительстве назвали крупнейших доноров
Об этом говорится на сайте Министерства экономического развития и торговли.
10 проектов из этого перечня стоимостью 3,1 млрд долларов финансировались из Чернобыльского фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности.
В 2018 году в Украине реализовывалось на 109 проектов (почти на 1 млрд долларов) техпомощи больше, чем в 2017 году.
Традиционно крупнейшими донорами в 2018 году для Украины были:
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США - более $2 млрд (124 проекта),
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ЕБРР - $759,7 млн (44 проекта),
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ЕС - $522,3 млн (235 проектов),
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Германия - $386,9 млн (39 проектов),
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Канада - $ 152,3 млн (18 проектов).
В то же время распределение объемов финансирования в рамках международной технической помощи по сферам целевого назначения В 2018 году выглядит следующим образом:
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Национальная безопасность и оборона - $1,2 млрд (28%),
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Ядерная безопасность (без учета Чернобыльского фонда) - $819,1 млн (20%),
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Управление и гражданское общество - $509,8 млн (12%),
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Восстановление Донбасса и поддержка внутренне перемещенных лиц - $356,7 млн (9%),
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Региональное развитие - $334,7 млн (8%),
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Энергетика и энергоэффективность - $262 млн (6%),
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Здравоохранение - $137 млн (3%),
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Образование и наука - $120,8 млн (3%).
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