Кто и на что в 2018 году предоставил Украине больше финпомощи. В правительстве назвали крупнейших доноров

28 марта, 2019, 10:58

В течение 2018 года в Украине реализовывали 618 проектов международной технической помощи, общая сметная стоимость которых составляла $6,6 млрд

Об этом говорится на сайте Министерства экономического развития и торговли.

10 проектов из этого перечня стоимостью 3,1 млрд долларов финансировались из Чернобыльского фонда "Укрытие" и Счета ядерной безопасности.

В 2018 году в Украине реализовывалось на 109 проектов (почти на 1 млрд долларов) техпомощи больше, чем в 2017 году.

Традиционно крупнейшими донорами в 2018 году для Украины были:

США - более $2 млрд (124 проекта),

ЕБРР - $759,7 млн (44 проекта),

ЕС - $522,3 млн (235 проектов),

Германия - $386,9 млн (39 проектов),

Канада - $ 152,3 млн (18 проектов).

В то же время распределение объемов финансирования в рамках международной технической помощи по сферам целевого назначения В 2018 году выглядит следующим образом: