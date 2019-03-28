Кошулинский, Кривенко и Шевченко: 29 марта последние предвыборные дебаты на Еспресо
29 марта, 2019, 08:15
В прямом эфире кандидаты могут задать вопрос своему оппоненту, а также ответить на вопросы журналистов и зрителей.
Смотрите на телеканале "Еспресо" последние дебаты кандидатов в президенты перед первым туром
В последнем выпуске программы "Еспресо: Дебаты" - кандидаты в президенты: Руслан Кошулинский (партия ВО "Свобода"), Игорь Шевченко (самовыдвижение), Виктор Кривенко (партия "Народный рух Украины).
В прямом эфире кандидаты могут задать вопрос своему оппоненту, а также ответить на вопросы журналистов и зрителей.
Кроме этого, в программе предусмотрено интерактивное голосование зрителей.
Проводит дебаты Сергей Руденко.
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