Кошулинский, Кривенко и Шевченко: 29 марта последние предвыборные дебаты на Еспресо

29 марта, 2019, 08:15

В последнем выпуске программы "Еспресо: Дебаты" - кандидаты в президенты: Руслан Кошулинский (партия ВО "Свобода"), Игорь Шевченко (самовыдвижение), Виктор Кривенко (партия "Народный рух Украины).

В прямом эфире кандидаты могут задать вопрос своему оппоненту, а также ответить на вопросы журналистов и зрителей.



Кроме этого, в программе предусмотрено интерактивное голосование зрителей.



Проводит дебаты Сергей Руденко.