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Кошулинский, Кривенко и Шевченко: 29 марта последние предвыборные дебаты на Еспресо

Смотрите на телеканале "Еспресо" последние дебаты кандидатов в президенты перед первым туром

В последнем выпуске программы "Еспресо: Дебаты" - кандидаты в президенты: Руслан Кошулинский (партия ВО "Свобода"), Игорь Шевченко (самовыдвижение), Виктор Кривенко (партия "Народный рух Украины).

В прямом эфире кандидаты могут задать вопрос своему оппоненту, а также ответить на вопросы журналистов и зрителей.

Кроме этого, в программе предусмотрено интерактивное голосование зрителей.

Проводит дебаты Сергей Руденко.

 

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