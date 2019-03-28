Google позволила украинцам платить с помощью Google Pay в 6,5 тыс. Интернет-магазинах

28 марта, 2019, 16:58

Американская компания Google предоставила возможность оплаты с помощью платежной системы Google Pay в интернет-магазинах Украины

Об этом Google сообщила в своем официальном блоге.

"Такой способ оплаты будет более удобным и быстрым, чем оплата с помощью традиционных банковских карт", - пояснили в компании.

Сейчас партнерами Google являются около 6,5 тис.интернет-магазинов, но в компании рассчитывают, что количество интернет-магазинов, поддерживающих оплату с помощью G Pay будет постоянно расти.

"Теперь благодаря Google Pay онлайн при оплате в интернет-магазинах не нужно каждый раз заново вводить данные платежной карты, что сокращает время покупки и удобно как для пользователей, так и для онлайн-продавцов", - сообщил директор Google Украина Дмитрий Шоломко.

В настоящее время Google сотрудничает с 19 украинскими банками, а рассчитаться с помощью мобильного телефона, поддерживающего систему Google Pay можно в 200 тыс.терминалов по всей Украине.