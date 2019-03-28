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Google позволила украинцам платить с помощью Google Pay в 6,5 тыс. Интернет-магазинах

Американская компания Google предоставила возможность оплаты с помощью платежной системы Google Pay в интернет-магазинах Украины

Об этом Google сообщила в своем официальном блоге.

"Такой способ оплаты будет более удобным и быстрым, чем оплата с помощью традиционных банковских карт", - пояснили в компании.

Сейчас партнерами Google являются около 6,5 тис.интернет-магазинов, но в компании рассчитывают, что количество интернет-магазинов, поддерживающих оплату с помощью G Pay будет постоянно расти.

"Теперь благодаря Google Pay онлайн при оплате в интернет-магазинах не нужно каждый раз заново вводить данные платежной карты, что сокращает время покупки и удобно как для пользователей, так и для онлайн-продавцов", - сообщил директор Google Украина Дмитрий Шоломко.

В настоящее время Google сотрудничает с 19 украинскими банками, а рассчитаться с помощью мобильного телефона, поддерживающего систему Google Pay можно в 200 тыс.терминалов по всей Украине.

  • Напомним, 21 февраля 2018 года Google вынуждена была признать, что их платежные сервисы Android Pay и Google Wallet больше не должны существовать отдельно, поэтому их объединяют под новым брендом Google Pay, который будет сочетать в себе почти все функции обеих платежных систем.
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