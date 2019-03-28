Глава Google заверил Трампа в готовности помогать военным США, а не Китая

28 марта, 2019, 11:56

Генеральный директор Google Сундар Пичай заверил президента США Дональда Трампа в готовности работать с военными США, а не Китая

Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter по итогам встречи, которая прошла 27 марта.

"Только что встретился с Сундари Пичай, президентом Google, у которого, очевидно, дела идут неплохо. Он решительно заявил, что полностью привержен военным США, а не Китая", - отметил он.

Трамп добавил, что они также обсудили вопрос "политической справедливости и различные вещи, которые Google может сделать для нашей страны".

Just met with @SundarPichai , President of @Google , who is obviously doing quite well. He stated strongly that he is totally committed to the US Military, not the Chinese Military .... - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 марта 2019 г.

"Встреча закончилась очень хорошо!" - добавил глава Белого дома.

Как сообщалось, глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд, выступая в конгрессе 14 марта, сказал, что "работы, которые проводит Google в Китае, приносят пользу китайским военным".