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Глава Google заверил Трампа в готовности помогать военным США, а не Китая


фото: REUTERS
Генеральный директор Google Сундар Пичай заверил президента США Дональда Трампа в готовности работать с военными США, а не Китая

Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter по итогам встречи, которая прошла 27 марта.

"Только что встретился с Сундари Пичай, президентом Google, у которого, очевидно, дела идут неплохо. Он решительно заявил, что полностью привержен военным США, а не Китая", - отметил он.

Трамп добавил, что они также обсудили вопрос "политической справедливости и различные вещи, которые Google может сделать для нашей страны".

"Встреча закончилась очень хорошо!" - добавил глава Белого дома.

Как сообщалось, глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Джозеф Данфорд, выступая в конгрессе 14 марта, сказал, что "работы, которые проводит Google в Китае, приносят пользу китайским военным".

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