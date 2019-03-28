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ГБР не перестанет вызівать на допрос нардепа Дубиля, - Труба


фото: rfe
Государственное бюро расследований продолжит вызывать на допрос народного депутата Валерия Дубиля

Об этом сообщил директор ГБР Роман Труба, передает Укринформ.

"Мы три раза вызывали на допрос упомянутого депутата, но он не явился. Мы не остановимся и будем направлять повестки (на допрос, - ред.)", - сказал он.

Труба отметил, что следователи ведомства собираются дать ответ на запрос общества "причастен ли этот человек к подкупу избирателей".

Глава ГБР рассказал, что работники бюро не имеют возможности применить к Дубилю принудительный привод на допрос, поскольку он является народным депутатом и разрешение на это дает Верховная Рада.

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