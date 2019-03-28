ГБР начало следственные действия относительно возможного вмешательства Сытника в выборы в США

28 марта, 2019, 15:18

Государственное бюро расследований начало следственные действия в уголовном производстве относительно возможного влияния директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника на президентские выборы в США

Об этом сообщил председатель ГБР Роман Труба, передает УНИАН.

"Что касается возможного влияния руководителя НАБУ на выборы президента США. Уголовное производство по этому факту зарегистрировано работниками Генеральной прокуратуры. Зарегистрировано недавно. Нами только начинаются следственные действия в этом производстве", - отметил Труба.