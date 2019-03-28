ГБР начало следственные действия относительно возможного вмешательства Сытника в выборы в США
28 марта, 2019, 15:18
Государственное бюро расследований начало следственные действия в уголовном производстве относительно возможного влияния директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника на президентские выборы в США
Об этом сообщил председатель ГБР Роман Труба, передает УНИАН.
"Что касается возможного влияния руководителя НАБУ на выборы президента США. Уголовное производство по этому факту зарегистрировано работниками Генеральной прокуратуры. Зарегистрировано недавно. Нами только начинаются следственные действия в этом производстве", - отметил Труба.
- Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью изданию The Hill заявил, что НАБУ и непосредственно директор бюро Артем Сытник якобы влияли на ход президентских выборов в США в 2016 году.
- Луценко заявил, что ГПУ начала расследование о якобы "сливании" финансовых отчетов, касающихся деятельности Пола Манафорта (тогдашнего главы избирательного штаба Дональда Трампа) во время президентской кампании 2016 с целью якобы повлиять на выборы в пользу другого кандидата Хиллари Клинтон.
- В НАБУ опровергли эти обвинения и подчеркнули, что никаких доказательств противоправной деятельности Манафорта детективы НАБУ не собирали и не передавали, поскольку это вне компетенции бюро.
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