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Facebook запретит пропаганду белого национализма и сепаратизма

Компания Facebook запретит на своих платформах распространение высказываний в поддержку белого национализма и сепаратизма

Об этом говорится в сообщении компании.

"Наши разговоры в течение трех месяцев с представителями гражданского общества и учеными, которые являются экспертами в области расовых отношений в мире, подтвердили, что белый национализм и сепаратизм невозможно отделить от идеи превосходства белой расы и организованных групп ненависти", - говорится в сообщении.

В Facebook также отметили, что будут лучше стараться находить и удалять контент, содержащий призывы к ненависти.

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