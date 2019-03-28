Facebook запретит пропаганду белого национализма и сепаратизма

28 марта, 2019, 15:01

Компания Facebook запретит на своих платформах распространение высказываний в поддержку белого национализма и сепаратизма

Об этом говорится в сообщении компании.

"Наши разговоры в течение трех месяцев с представителями гражданского общества и учеными, которые являются экспертами в области расовых отношений в мире, подтвердили, что белый национализм и сепаратизм невозможно отделить от идеи превосходства белой расы и организованных групп ненависти", - говорится в сообщении.

В Facebook также отметили, что будут лучше стараться находить и удалять контент, содержащий призывы к ненависти.