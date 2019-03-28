Европарламент запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года

28 марта, 2019, 10:16

Европарламент в среду, 27 марта, одобрил законопроект, направленный на уменьшение мусора из пластика

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Закон вступит в силу после одобрения Европейским советом. Так как представители Европарламента и стран Европейского Союза в декабре 2018 г. согласовали все детали законопроекта, ожидается, что при его рассмотрении в Европейском совете не возникнет возражений.

Так, с 2021 г. в ЕС будет запрещено использование одноразовых изделий, в частности, пластиковой посуды, ватных косметических палочек, соломинок для питья, которые могут производиться из других материалов. С 2024 г. пластиковые бутылки будут продавать только с прикрепленными к ним крышками.

Использование изделий из пластика, у которых пока нет экологической альтернативы, например, пластиковых стаканов и упаковок для продуктов питания, должно быть ограничено. Согласно законопроекту, страны ЕС должны самостоятельно принять меры.

Кроме того, ряд одноразовых продуктов, содержащих некоторое количество пластика, в частности, влажные салфетки, женские гигиенические прокладки - в обязательном порядке на упаковке будут сопровождаться указаниями о негативном воздействии на окружающую среду.

Законопроект также увеличивает квоты разделения мусора. К 2025 году не менее 77% пластиковых бутылок должны утилизовываться вместе с пластиковым мусором, к 2030 году этот показатель возрастет до 90%. Кроме того, пластиковые бутылки с 2025 г. должны как минимум на 25% состоять из вторсырья, к 2030 году - на 30%.