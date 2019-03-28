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ЕС в 5 раз увеличивает количество пограничников

Представители Европарламента и стран ЕС в четверг, 28 марта, достигли компромисса по увеличению персонала Европейского агентства по охране внешних границ (Frontex)

Об этом сообщает DW.

Согласно договоренности, состав сотрудников Frontex к 2027 году должен вырасти с нынешних 1850 до 10 тысяч человек. Как промежуточная цель названо 5 тысяч пограничников до 2021 года. Решение вступит в силу после одобрения его Европарламентом и Европейским советом.

Еврокомиссия в сентябре прошлого года выступила с предложением об увеличении персонала европейской пограничной службы в 10 тысяч человек до 2020 года и наделение ее дополнительными полномочиями в целях обеспечения более надежной охраны внешних границ Евросоюза.

Это сделало бы лишним пограничный контроль на границах между странами ЕС, временно введенный в ходе миграционного кризиса. Однако Италия и Греция выразили опасения, что расширение полномочий Frontex станет угрозой их суверенитету.

В Евросоюзе в последние годы сокращается число прибывающих нелегальных мигрантов. В 2018 году Frontex зарегистрировал 150 114 нелегальных пересечений границ ЕС, на 27 процентов меньше, чем годом ранее.

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