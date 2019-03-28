Дочь дальнобойщика притворялась богатой наследницей и жила в роскоши. Теперь ее судят

28 марта, 2019, 17:59

В американском Нью-Йорке в среду, 27 марта, состоялось заседание по делу гражданки Германии Анны Сорокиной, которая родилась в России

Об этом сообщает CBS Lokal.

28-летняя Анна Сорокина приехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делвой. Девушка заверила всех, что она - богатая наследница. Анна общалась с представителями "сливок общества", планировала открыть центр современного искусства имени себя, носила одежду известных брендов и оставляла щедрые чаевые, поэтому ее знакомые были уверены, что она из богатой семьи.

Как выяснилось позже, отец девушки сначала работал дальнобойщиком, а затем открыл компанию по установке кондиционеров и посылал ей гораздо меньше денег, чем она тратила.

Чтобы тратить гигантские суммы, Сорокина обманом взяла кредит на 200 тысяч долларов, пообещав, что ее европейские родственники его оплатят. Она бесплатно или на деньги богатых друзей жила в гостиницах, ходила в дорогие рестораны и на вечеринки.

По словам прокурора Кейген Мейс-Уиллиамс (Kaegan Mays-Williams), девушка задолжала различным организациям 275 тысяч долларов. "Пока большинству из нас приходится зарабатывать на жизнь, она бесплатно обедала в самых известных ресторанах города и ночевала в роскошных отелях. Она воровала у банков, у отелей, у друзей и попыталась украсть деньги у инвестиционного фонда. Коротко говоря, она врала", - подытожила она.

Адвокат Сорокиной Тодд Сподек (Todd Spodek) отметил, что девушка верила, что сможет заработать деньги и расплатиться со всеми долгами. Он пояснил, что все окружающие мошенницу люди были "высокомерными фальшивками, которые украшали свою жизнь в социальных сетях", и это вдохновило его подзащитную.

Если Сорокину признают виновной в воровстве в особо крупном размере и мошенничестве, она может провести до 15 лет в тюрьме. В противном случае ее депортируют в Германию, так как срок действия ее туристической визы давно закончился.