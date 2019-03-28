Дело Гандзюк: Активисты разлили кровь в Херсонской ОГА и требуют ареста Мангера
Об этом сообщает " Украинская правда".
Отмечается, что активисты требовали посадить голову Херсонского облсовета Владислава Мангера, который сейчас проходит по делу как подозреваемый в заказе убийства, однако находится на свободе, куда вышел под залог в рамках меры пресечения.
Зажигая файеры и запустив салюты, активисты выкрикивали "Убийцы должны сесть!". Параллельно они разрисовали фасад здания надписями "Администрация убийц", "Мангер, Гордеев, Рищук - убийцы".
"Мы здесь для того, чтобы родители не хоронили своих детей, если они общественно активны", - заявил во время акции отец убитой активистки Виктор Гандзюк.
Адвокат Маси Найем, друг Екатерины Гандзюк, возмутился реакцией Генпрокуратуры на обнародованное 27 марта видео со словами одного из подозреваемых в убийстве Гандзюк Алексея Левина, где он говорит о просьбе от Евгения Рищука "как-то наказать" активистку.
"Это видео показывает, что скорее всего Рищук является одним из заказчиков преступления. Генпрокуратура говорит, что это видео не содержит доказательной базы. Но если было бы желание расследовать это убийство, это видео могло лечь в основу для подозрения или хотя бы для допроса Рищука. Но для следствия это - не доказательства. Что лишь свидетельствует о том, что система не желает эффективно расследовать преступление", - заявил Найем.
Подруга Гандзюк Марина Громова добавила, что к этой акции под Херсонской ОГА, как и визитам в этот день под жилье Мангера и Рищука, их заставил прибегнуть предыдущий опыт - когда "все подвижки в деле происходят только после очередных пинков активистов".
Вечером 28-го марта в Херсоне также показали фильм-расследование "Системное убийство", где авторы указывают на вероятную причастность к нападению на Гандзюк руководителей Херсонщины - Андрея Гордеева, Евгения Рищука и Владислава Мангера.
- Адвокат по делу Гандзюк будет ходатайствовать о приобщении этого фильма-расследования к материалам уголовного производства против Владислава Мангера
- Ранее активисты провели акции под домами Мангера и Рищука.
- Напомним, 31 июля 2018 года Екатерину Гандзюк облили кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. 4 ноября 2018 года около 12:30 на официальной странице группы поддержки Екатерины Гандзюк появилась информация о ее смерти.
- По подозрению в соучастии в убийстве Гандзюк задержан экс-помощник депутата от БПП Игоря Павловского. 4 декабря Юрий Луценко заявил, что новым подозреваемым является Алексей Левин по прозвищу "москаль", которого ранее судили за организацию убийств. Левина объявлен в розыск.
- Отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил , что организатор убийства его дочери связан с главой Херсонского облсовета, членом ВО "Батькивщина" Владиславом Мангером и председателем Херсонской облгосадминистрации, член БПП Андреем Гордеевым, а также с заместителем Гордеева Евгением Рищуком.
- Прокуратура объявила Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк. Суд арестовал Мангера до 3 марта с возможностью внесения 2,5 млн грн залога.
- Шевченковский райсуд Киева отказался продлить арест Владиславу Мангеру.
- С Мангера сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт.
- Суд отклонил жалобу по отстранению Мангера.
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