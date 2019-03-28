ЦИК зафиксировала нарушения во время президентской кампании со стороны банков

28 марта, 2019, 14:37

Накануне выборов президента Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зафиксировала нарушения со стороны банковской системы

Об этом рассказала заведующая отделом контроля за использованием средств секретариата ЦИК Наталья Вадимова, передает Еспресо.TV .

Она отметила, что ЦИК планирует обратиться в Национальный банк по поводу нарушений банков во время избирательной кампании.

"Опишем все проблемы, которые возникали во время контроля избирательных фондов, чтобы НБУ обратил внимание банков, чтобы в дальнейшем нарушений не было. В частности, во время следующей избирательной кампании по выборам народных депутатов", - отметила Вадима.

Во время президентской кампании Центральная избирательная комиссия фиксировала проблемы и нарушения и со стороны банковской системы.

"Были задержки с открытием счетов избирательных фондов. Были вопросы, касающиеся незачисления определенных взносов на счета избирательных фондов", - отметила она.