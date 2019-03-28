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ЦИК зафиксировала нарушения во время президентской кампании со стороны банков

Накануне выборов президента Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зафиксировала нарушения со стороны банковской системы

Об этом рассказала заведующая отделом контроля за использованием средств секретариата ЦИК Наталья Вадимова, передает Еспресо.TV .

Она отметила, что ЦИК планирует обратиться в Национальный банк по поводу нарушений банков во время избирательной кампании.

"Опишем все проблемы, которые возникали во время контроля избирательных фондов, чтобы НБУ обратил внимание банков, чтобы в дальнейшем нарушений не было. В частности, во время следующей избирательной кампании по выборам народных депутатов", - отметила Вадима.

Во время президентской кампании Центральная избирательная комиссия фиксировала проблемы и нарушения и со стороны банковской системы.

"Были задержки с открытием счетов избирательных фондов. Были вопросы, касающиеся незачисления определенных взносов на счета избирательных фондов", - отметила она.

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