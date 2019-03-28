ЦИК отправила дополнительные бюллетени для голосования за рубежом

28 марта, 2019, 21:40

В Центральной избирательной комиссии сообщили о передаче дополнительных бюллетеней для зарубежных избирательных участков после проведенного анализа количества избирателей за рубежом

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 28 марта, сообщает пресс-служба ЦИК.

Всего на 12 заграничных избирательных участков были переданы 3999 бюллетеней. Дополнительная потребность в избирательных бюллетенях для заграничных избирательных участков возникла в связи с проведенным МИД анализом количества избирателей, включенных в уточненные списки избирателей.

По данным ЦИК, дополнительные бюллетени для голосования в заграничном избирательном округе передали через представителя МИД Олега Мисика.