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ЦИК отправила дополнительные бюллетени для голосования за рубежом

В Центральной избирательной комиссии сообщили о передаче дополнительных бюллетеней для зарубежных избирательных участков после проведенного анализа количества избирателей за рубежом

Соответствующее решение комиссия приняла на заседании 28 марта, сообщает пресс-служба ЦИК.

Всего на 12 заграничных избирательных участков были переданы 3999 бюллетеней. Дополнительная потребность в избирательных бюллетенях для заграничных избирательных участков возникла в связи с проведенным МИД анализом количества избирателей, включенных в уточненные списки избирателей.

По данным ЦИК, дополнительные бюллетени для голосования в заграничном избирательном округе передали через представителя МИД Олега Мисика.

  • ЦИК сформировала 101 участковую комиссию в заграничном избирательном округе на выборах президента Украины 31 марта. Для того, чтобы избирателю реализовать право голоса за пределами Украины, необходимо быть включенным в список избирателей на зарубежном избирательном участке.

 

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