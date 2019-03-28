Четыре корабля НАТО прошли из Средиземного в сторону Черного моря
28 марта, 2019, 11:05
В четверг, 28 марта, четыре корабля НАТО прошли через пролив Дарданеллы и вышли в Мраморное море
Как сообщает CNN Turk, речь идет о кораблях стран-членов Альянса. В частности, ВМС Нидерландов ESPS Santa Maria, ВМС Испании HNLMS Evertsen, ВМС Канады HMCS Toronto и ВМС Франции FS Var.
Корабли во время прохода через пролив сопровождала береговая охрана.
Их конечный пункт назначения неизвестен.
- Ранее сообщалось, что в Одессу прибудут два фрегата НАТО.
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