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Частная космическая компания OneSpace провалила запуск ракеты. Почему

Китайская частная компания OneSpace провела свой первый запуск ракеты OS-M с полезным грузом в виде спутника Lingque 1B на борту

Как пишет Quartz , при запуске ракета потеряла контроль над траекторией и не смогла вывести груз на орбиту.

Ракета OS-M компании OneSpace должна была взлететь с площадки на космодроме Цзюцюань в пустыне Гоби. Однако во время старта OS-M столкнулась с неполадками при работе второй ступени и не смогла выйти на орбиту.

В качестве полезного груза OneSpace должна была доставить на орбиту кубсат для дистанционного зондирования Земли Lingque 1B компании ZeroG Lab, которая занимается строительством сети для наблюдения. Группировка Magpie, в которую должен был войти спутник, будет состоять из 132 кубсатов 6U с оптическим разрешением менее 4 м.

В случае, если бы запуск прошел успешно, OneSpace стала бы первой частной китайской компанией, которая вывела спутник на орбиту.

OneSpace также работает над большей моделью ракеты OS-M1, которая сможет поднимать грузы массой 205 кг на высоту 300 км и грузы массой 73 кг на 800 км. Компания уже завершила испытания аппарата в аэродинамической трубе и планирует осуществить тестовый запуск до конца года. Предполагается, что OS-M1, как и Falcon 9 от SpaceX, можно будет использовать повторно.

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