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Бурбак рассказал, что отговаривал семью брата оставаться в Крыму


фото: nfront.org.ua
Бурбак рассказал о брате: "Вооруженная агрессия и оккупация Крыма прошла и через нашу семью"

"Война, которую на нашу землю привели медведчуки, портновы и януковичи, принесла трагедию в дом многих семей. Смерти, увечья и разорванные судьбы. Почти каждый украинец уже что-то отдал этой войне за нашу независимость. Вооруженная агрессия и оккупация Крыма прошла и через нашу семью", - написал в своем Facebook руководитель фракции "Народный фронт" Максим Бурбак.

Он напомнил, что юрист Януковича Портнов, "который скрывается от правосудия, сообщил давно известный факт - семья моего брата Алексея Бурбака живет в Крыму": "Да, это наша семейная боль. Вооруженная агрессия и оккупация Крыма прошла и через нашу семью".

По словам Бурбака, сразу после начала оккупации он лично уговаривал жену брата с детьми переехать к родителям, "предлагал хорошо подумать": "Однако она не поменяла свои намерения. Мой брат Алексей остался вместе с семьей. Это была очень сложная ситуация в семье моего родного брата. Это большая печаль для наших родителей и для меня лично".

"Мой брат официально пересекает государственную границу Украины, чтобы посещать наших родителей и не терять связей с друзьями и близкими", - сообщил Максим Бурбак.

Он отметил, что семья его брата самостоятельна в решениях в отношении своего быта и будущего: "Это было их собственное решение. И я его абсолютно не разделяю".

"Я делал и буду делать все для победы Украины в войне за свою Независимость. Также я верю, что наши семьи воссоединятся и над Донбассом и Крымом скоро снова будет поднят сине-желтый флаг, а портновы и медведчуки будут сидеть на скамье подсудимых за измену Украине", - написал Максим Бурбак.

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