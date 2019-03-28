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Бойцы "Азова" отказались отвечать на приветствие Порошенко и спросили о хищении армии

Появились фрагменты видео встречи Петра Порошенко с бойцами полка "Азов", во время которой военные поставили президенту вопрос о коррупции и люстрации судей

Видео на своей странице в Facebook выложил ведущий программы "Право на власть" на телеканале "1 + 1" Сергей Иванов.

Журналист подчеркнул, что встреча Петра Порошенко с бойцами "Азова", которая состоялась 14 марта, не прошла "в теплой и дружественной атмосфере".

Сначала бойцы "Азова" отказались поздравить Порошенко и ответили только на приветствие командиру полка. Первым вопросом, который поставили президенту, был вопрос о хищениях в армии.

"Порошенко приказывает выключить камеру, когда говорит о следствии по кейсу Гладковского. Интересно, откуда он знает, что переписка, показанная Бигусом, и переписка в материалах дела не совпадают? Неужели кто-то нарушил тайну следствия? Если да, то кто?" - отметил журналист в комментарии к видео.

Иванов также напомнил, что президент запретил появляться на передовой любым кандидатам в президенты. "Кстати, буквально на днях читал сообщение Ирины Геращенко о том, что, мол, ни один кандидат, кроме Порошенко, не ездит на фронт. А как ездить, если он запретил?" - написал он.

С видео видно, что Порошенко задали вопрос о саботаже расследования убийств на Майдане, люстрации судей, а также о задержании ветерана "Азова" Дмитрий Кухарчук. "После разговора с президентом бойцы прямо говорят, что не получили вразумительных ответов", - отмечает ведущий "1 + 1".

 

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