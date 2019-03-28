Больше всего случаев подкупа избирателей касаются Порошенко и Тимошенко, - Аваков

28 марта, 2019, 18:12

По словам министра внутренних дел, львиная доля уголовных производств - о подкупе голосов избирателей

Об этом в четверг, 28 марта, рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков на встрече с представителями Национального демократического института и Всемирного конгресса украинский, сообщает пресс-служба МВД.

Как отметил Аваков, полиция продолжает регистрацию и расследование важнейших уголовных дел - о подкупе голосов избирателей.

"Это львиная доля уголовных производств, самая важная. За время всего мониторинга они касаются всего 4-х кандидатов на пост Президента Украины - Порошенко, Тимошенко, Таруты и Гриценко", - рассказал глава МВД.

Как сообщил Аваков, факты в отношении Гриценко не подтвердились и уголовные дела закрыли. Относительно Таруты - был установлен факт в одном из округов в городе Одесса.

"Сейчас идет расследование уголовного производства и, скорее всего, там будет обвинение. Факт интересен тем, что господин Тарута сам пришел в министерство и просил расследовать этот факт до конца. Он был возмущен тем, что его активист совершил такого рода правонарушение", - пояснил Аваков.

При этом он подчеркнул, что основные кейсы подкупа избирателей касаются кандидатов на пост президента Украины Порошенко и Тимошенко.

"Соотношение уголовных производств начатых по сообщениям о фактах подкупа избирателей следующее: около 60% касаются кандидата Порошенко и 40% - Тимошенко. Наибольший риск имеет система "сетки" кандидата от власти. Она, по обращениям заявителей, распространена по всей стране. Нас"завалили" огромным количеством доказательств, в частности, фото и видео, как мелких нарушений, так и существенных. Большинство дел длительные в расследовании и, скорее всего, будут завершены уже после выборов", - сказал он.

Зафиксированы 15 случаев создания одним из кандидатов в президенты сети по подкупу избирателей