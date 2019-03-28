Арену украинского футбольного клуба отдали в залог банку

28 марта, 2019, 14:32

Горсовет Запорожья решил отдать "Славутич-Арена" под кредит на строительство нового терминала в международном аэропорту города

Об этом сообщает inform.zp .

Такое решение было принято на сессии городского совета Запорожья. Депутаты Запорожского горсовета проголосовали за это решение не с первой попытки, поскольку идею встретили в городе неоднозначно.

Теперь стадион будет использоваться в качестве залога "Укргазбанком", который перечислит на строительство терминала аэропорта $ 5 млн.

Решение взять кредит на строительство нового терминала международном аэропорту Запорожья приняли прошлого года. Тогда также в качестве залога было использовано коммунальное имущество города Запорожье.

На "Славутич-Арене" свои матчи в УПЛ проводит луганская "Заря", а также запорожский "Металлург" во второй лиге.