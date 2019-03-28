Арену украинского футбольного клуба отдали в залог банку
28 марта, 2019, 14:32
Горсовет Запорожья решил отдать "Славутич-Арена" под кредит на строительство нового терминала в международном аэропорту города
Об этом сообщает inform.zp .
Такое решение было принято на сессии городского совета Запорожья. Депутаты Запорожского горсовета проголосовали за это решение не с первой попытки, поскольку идею встретили в городе неоднозначно.
Теперь стадион будет использоваться в качестве залога "Укргазбанком", который перечислит на строительство терминала аэропорта $ 5 млн.
Решение взять кредит на строительство нового терминала международном аэропорту Запорожья приняли прошлого года. Тогда также в качестве залога было использовано коммунальное имущество города Запорожье.
На "Славутич-Арене" свои матчи в УПЛ проводит луганская "Заря", а также запорожский "Металлург" во второй лиге.
- Появились снимки, во что превратились еще недавно нарядные газоны и пруд возле знаменитого донецкого стадиона "Донбасс Арена".
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