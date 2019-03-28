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Английская премьер-лига продаст права на трансляцию матчей за 4,7 млрд евро


фото: Reuters
Английская футбольная премьер-лига заключит новое соглашение о продаже прав на трансляцию матчей за рубежом за 4,7 млрд евро

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, сумма сделки вырастет на 25% и составит рекордные 4,73 млрд евро. Соглашение будет действовать до 2022 года.

Впервые в истории английского чемпионата топ-клубы будут получать за ТВ-права больше аутсайдеров. Разница составит 87,5 млн евро. Чемпион английской премьер-лиги дополнительно получит 29 млн евро.

Сейчас каждый английский клуб получает 47,5 млн евро в год от прав на трансляцию за рубежом, независимо от их положения в чемпионате.

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