Английская премьер-лига продаст права на трансляцию матчей за 4,7 млрд евро

28 марта, 2019, 13:52

Английская футбольная премьер-лига заключит новое соглашение о продаже прав на трансляцию матчей за рубежом за 4,7 млрд евро

Об этом сообщает The Telegraph.

По данным источника, сумма сделки вырастет на 25% и составит рекордные 4,73 млрд евро. Соглашение будет действовать до 2022 года.

Впервые в истории английского чемпионата топ-клубы будут получать за ТВ-права больше аутсайдеров. Разница составит 87,5 млн евро. Чемпион английской премьер-лиги дополнительно получит 29 млн евро.

Сейчас каждый английский клуб получает 47,5 млн евро в год от прав на трансляцию за рубежом, независимо от их положения в чемпионате.