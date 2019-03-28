//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Аэропорт Тель-Авива также будет писать название столицы Украины правильно


фото: stmegi
Международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авив начал использование единственно корректного названия украинской столицы - Kyiv

Об этом сообщил украинское посольство в Израиле.

"Отныне Международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авив начал использование единой корректной названия украинской столицы - Kyiv", - говорится в сообщении.

Таким образом Израиль присоединился к кампании Министерства иностранных дел Украины CorrectUA .

  • Напомним, согласно 10-й Конференции ООН по стандартизации географических названий, МИД Украины призвал мировое сообщество писать "Киев" латиницей согласно украинским формам названий вместо советского образца.
  • С октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).
  • Сейчас название украинской столицы начали корректно указывать в Евросоюзе  а также аэропорты в Будапеште, Литве и в Лондоне.
  • Сегодня, 28 марта, крупнейший аэропорт Канады Toronto Pearson International Airport изменил транслитерацию украинских городов латиницей соответствии с национальным стандартом.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

28 марта, 2019 четверг

больше новостей

28 марта, 2019 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать