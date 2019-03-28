Аэропорт Тель-Авива также будет писать название столицы Украины правильно
28 марта, 2019, 16:30
Международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авив начал использование единственно корректного названия украинской столицы - Kyiv
Об этом сообщил украинское посольство в Израиле.
"Отныне Международный аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авив начал использование единой корректной названия украинской столицы - Kyiv", - говорится в сообщении.
Таким образом Израиль присоединился к кампании Министерства иностранных дел Украины CorrectUA .
- Напомним, согласно 10-й Конференции ООН по стандартизации географических названий, МИД Украины призвал мировое сообщество писать "Киев" латиницей согласно украинским формам названий вместо советского образца.
- С октября 2018 года Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начало онлайн-кампанию #CorrectUA, целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev).
- Сейчас название украинской столицы начали корректно указывать в Евросоюзе а также аэропорты в Будапеште, Литве и в Лондоне.
- Сегодня, 28 марта, крупнейший аэропорт Канады Toronto Pearson International Airport изменил транслитерацию украинских городов латиницей соответствии с национальным стандартом.
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