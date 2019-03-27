Женщина родила двойню от двух разных мужчин. Как такое произошло

27 марта, 2019, 13:00

У женщины из китайского города Сямынь, провинция Фуцзянь, родились двойняшки от разных отцов

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Об этом стало известно после теста ДНК, который проводился при регистрации новорожденных в отделении полиции. Он показал, что муж женщины является отцом только одному ребенку. Отец еще раньше заметил, что один из близнецов совсем не похож на него, а тест только подтвердил его подозрения.

Он попытался получить объяснения от жены, но та отбросила его обвинения и предположила, что он сфальсифицировал результаты теста. Позже женщина призналась, что однажды изменила ему с другим мужчиной, который и стал отцом одного из двойни.

Рождение двойни, зачатого от двух мужчин - исключительно редкий феномен. По словам ученых, примерно в 0,1% женщин встречается так называемая пара-овуляция, когда во время одного цикла могут созреть две яйцеклетки, но в разное время. К тому же, поскольку сперматозоиды способны выживать в теле женщины до 72 часов, разница во времени между свиданием с двумя разными мужчинами может быть достаточно большой.