Земля - это просто галактический зоопарк: ученые выдвинули новую гипотезу
Об этом пишет ScienceAlert.
METI - крупный международный проект, в рамках которого ученые отправляют в космос сигналы с информацией о Земле для поиска инопланетян. За время существования - с 1970-х годов - ученые отправили несколько десятков посланий к разным звездам, в основном в виде мощных радиосигналов.
Во Вселенной существуют миллиарды звезд, но на Земле за эти десятилетия ни разу не получили сигнал с любой из них. Одним из объяснений этого может стать размещение Земли в специальном "галактическом зоопарке" с запретом на контакты, считают астрофизики.
Гипотеза галактического зоопарка зародилась в научной среде еще с 1970-х годов, однако ее невозможно никак доказать. Сама гипотеза зоопарка предусматривает наличие во Вселенной инопланетной жизни такого уровня, что она просто не хочет контактировать с людьми, предпочитая наблюдать или моделировать на человечестве разные ситуации.
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