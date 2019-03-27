Земля - это просто галактический зоопарк: ученые выдвинули новую гипотезу

27 марта, 2019, 16:40

Ученые из научно-исследовательской организации METI (Messaging Extraterrestrial Intelligence) выдвинули гипотезу, что Земля может быть огромным галактическим зоопарком

Об этом пишет ScienceAlert.

METI - крупный международный проект, в рамках которого ученые отправляют в космос сигналы с информацией о Земле для поиска инопланетян. За время существования - с 1970-х годов - ученые отправили несколько десятков посланий к разным звездам, в основном в виде мощных радиосигналов.

Во Вселенной существуют миллиарды звезд, но на Земле за эти десятилетия ни разу не получили сигнал с любой из них. Одним из объяснений этого может стать размещение Земли в специальном "галактическом зоопарке" с запретом на контакты, считают астрофизики.

Гипотеза галактического зоопарка зародилась в научной среде еще с 1970-х годов, однако ее невозможно никак доказать. Сама гипотеза зоопарка предусматривает наличие во Вселенной инопланетной жизни такого уровня, что она просто не хочет контактировать с людьми, предпочитая наблюдать или моделировать на человечестве разные ситуации.