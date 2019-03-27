Zara удалила скандальную рекламу с ребенком. Ее назвали слишком сексуальной
После этого бренд удалил снимки из профиля в Instagram, сообщает Daily Mail.
На фотографиях изображена девочка в легком платье. Сначала она стоит на берегу океана, а затем позирует на незаправленном постели.
Одна из пользовательниц Mumsnet выложила скриншоты из профиля Zara (сейчас снимки удалены), написав: "Я чувствую себя неловко из-за этой рекламы Zara Kids. Лично мне она не нравится. Я думаю, что такие позы не подходят юной девочке".
Большинство комментаторов с ней согласились и назвали кампанию сексуализацией детей. "Жутко. Очень странный выбор. Третья фотография плохая, но даже на первой странная поза для ребенка", - написал один из них.
"Это стиль взрослых, придуманный, чтобы девочка выглядела не как маленький ребенок, а как объект желания. Плохо, что так поступают с женщинами в наше время, еще хуже делать это с ребенком", - заявил другой.
Еще один пользователь добавил, что детские снимки должны быть веселыми и яркими, без тяжелых взрослых поз. Остальные комментаторов признались, что не считают рекламу провокационной, но она точно не побуждает их прийти за покупками в Zara.
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