Заоблачные платежки: комиссия по энергетике еще раз проверит облгазы из-за новых жалоб людей

27 марта, 2019, 12:22

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), проведет повторные проверки 20 операторов газораспределительных сетей из-за новых жалоб потребителей

Об этом сообщила пресс-служба комиссии в Facebook.

"Регулятор принял очередное решение о проведении внеплановых проверок тех же 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа за приведение к стандартным условиям по новым обращениям потребителей", - сообщили в НКРЕКП.

Основанием для принятия такого решения стала новая волна многочисленных жалоб бытовых потребителей на действия операторов ГРМ.

"НКРЕКП получила уже более 4 тысяч таких жалоб", - говорится в сообщении.

Также Нацкомиссия призвала операторов ГРС соблюдать законодательство и цивилизованных правил работы на рынке природного газа.