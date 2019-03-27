//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Заоблачные платежки: комиссия по энергетике еще раз проверит облгазы из-за новых жалоб людей


фото: 5.ua
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКУ), проведет повторные проверки 20 операторов газораспределительных сетей из-за новых жалоб потребителей

Об этом сообщила пресс-служба комиссии в Facebook.

"Регулятор принял очередное решение о проведении внеплановых проверок тех же 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа за приведение к стандартным условиям по новым обращениям потребителей", - сообщили в НКРЕКП.

Основанием для принятия такого решения стала новая волна многочисленных жалоб бытовых потребителей на действия операторов ГРМ.

"НКРЕКП получила уже более 4 тысяч таких жалоб", - говорится в сообщении.

Также Нацкомиссия призвала операторов ГРС соблюдать законодательство и цивилизованных правил работы на рынке природного газа.

  • Ранее сообщалось о получении украинцами платежек за газ с завышенными суммами.

  • Платежки за газ оформляли с пересчетом за 30 месяцев после отмены Кассационным админсуд Верховного суда установленных правительством в 2016 году норм потребления газа для потребителей без счетчиков

  • Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Национальная комиссия детально проверит все облгазы страны из-за мошенничества с платежами и посоветовал платить только за фактически потребленный газ и не более 8,55 грн за кубометр.

  • Ранее "Нафтогаз" обвинил Министерство топлива и энергетики в том, что при повышении цен на газ на 23% счета части потребителей выросли в 3 раза через завышение норм потребления газа без счетчиков . После проигранного суда Минэнерго умышленно затягивало с подготовкой нового постановления, считают в "Нафтогазе".

  • После этого Кабинет Министров Украины принял решение рекомендовать "Нафтогазу" обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками газа.

  • Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) просит разрешить внеплановую проверку работы 30 облгазов в режиме суточного балансировки.

  • 19 марта завершились проверки Винницагаз, Волыньгаз, Киевоблгаз, которые фигурируют в "деле коэффициентов".

  • ПАО "Хмельницкгаз", ОАО "Закарпатгаз", ОАО "Ивано-Франковскгаз" и ОАО "Харьковгаз" оштрафовали на 850 тыс. Грн каждый за приведение поставленных объемов газа к стандартным условиям.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 марта, 2019 среда

больше новостей

27 марта, 2019 среда

26 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать