Заоблачные платежки: комиссия по энергетике еще раз проверит облгазы из-за новых жалоб людей
Об этом сообщила пресс-служба комиссии в Facebook.
"Регулятор принял очередное решение о проведении внеплановых проверок тех же 20 операторов газораспределительных систем на предмет доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа за приведение к стандартным условиям по новым обращениям потребителей", - сообщили в НКРЕКП.
Основанием для принятия такого решения стала новая волна многочисленных жалоб бытовых потребителей на действия операторов ГРМ.
"НКРЕКП получила уже более 4 тысяч таких жалоб", - говорится в сообщении.
Также Нацкомиссия призвала операторов ГРС соблюдать законодательство и цивилизованных правил работы на рынке природного газа.
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Ранее сообщалось о получении украинцами платежек за газ с завышенными суммами.
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Платежки за газ оформляли с пересчетом за 30 месяцев после отмены Кассационным админсуд Верховного суда установленных правительством в 2016 году норм потребления газа для потребителей без счетчиков
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Национальная комиссия детально проверит все облгазы страны из-за мошенничества с платежами и посоветовал платить только за фактически потребленный газ и не более 8,55 грн за кубометр.
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Ранее "Нафтогаз" обвинил Министерство топлива и энергетики в том, что при повышении цен на газ на 23% счета части потребителей выросли в 3 раза через завышение норм потребления газа без счетчиков . После проигранного суда Минэнерго умышленно затягивало с подготовкой нового постановления, считают в "Нафтогазе".
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После этого Кабинет Министров Украины принял решение рекомендовать "Нафтогазу" обеспечить всех граждан Украины бесплатными счетчиками газа.
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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) просит разрешить внеплановую проверку работы 30 облгазов в режиме суточного балансировки.
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19 марта завершились проверки Винницагаз, Волыньгаз, Киевоблгаз, которые фигурируют в "деле коэффициентов".
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