Юный футболист показал, что такое настоящий фэйр-плей. Ему жали руки даже соперники
27 марта, 2019, 17:17
Во время матча юниорских команд в Турции 13-летний футболист "Галатасарая" умышленно пробил мимо ворот с несправедливо назначенного пенальти
Об этом сообщает "ТСН Проспорт" .
На 42-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Истанбулспор", который заработал капитан "Галатасарая" Бекназ Алмазбеков. Соперники долго не соглашались с решением судьи и требовали отменить спорное решение, но рефери был незыблем.
Однако, Алмазбеков не стал пользоваться ошибкой арбитра. 13-летний футболист с Кыргызстана умышленно пробил мимо ворот и заслужил рукопожатие соперников.
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