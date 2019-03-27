Юный футболист показал, что такое настоящий фэйр-плей. Ему жали руки даже соперники

27 марта, 2019, 17:17

Во время матча юниорских команд в Турции 13-летний футболист "Галатасарая" умышленно пробил мимо ворот с несправедливо назначенного пенальти

Об этом сообщает "ТСН Проспорт" .

На 42-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота "Истанбулспор", который заработал капитан "Галатасарая" Бекназ Алмазбеков. Соперники долго не соглашались с решением судьи и требовали отменить спорное решение, но рефери был незыблем.

Однако, Алмазбеков не стал пользоваться ошибкой арбитра. 13-летний футболист с Кыргызстана умышленно пробил мимо ворот и заслужил рукопожатие соперников.