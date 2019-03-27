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Яценюк в годовщину решения Генассамблеи ООН о поддержке территориальной целостности Украины: Это была наша первая значительная дипломатическая победа

"27 марта является одним из ключевых дней в нашей борьбе против российского агрессора. Ровно пять лет назад Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины", - подчеркнул в своей заметке на Facebook лидер партии "Народный фронт", - премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк

Тогда сто государств-членов Организации подтвердили незыблемость наших границ и признали недействительным так называемый крымский референдум, напомнил он.

"Цивилизованный мир поддержал Украину и сделал мощный шаг навстречу нашему новому правительству. Россия получила масштабный политический отпор: мир не принял аннексии Крыма", - подчеркнул Арсений Яценюк.

"Это была наша первая значительная дипломатическая победа", - написал он.

Арсений Яценюк выразил благодарность всем украинским дипломатам, причастным к этому событию.

"Этот день навсегда останется днем мировой солидарности с Украиной", - написал лидер "Народного фронта".

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