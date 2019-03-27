Яценюк в годовщину решения Генассамблеи ООН о поддержке территориальной целостности Украины: Это была наша первая значительная дипломатическая победа

27 марта, 2019, 11:05

"27 марта является одним из ключевых дней в нашей борьбе против российского агрессора. Ровно пять лет назад Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины", - подчеркнул в своей заметке на Facebook лидер партии "Народный фронт", - премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк