Вице-премьер Италии Сальвини призвал кастрировать насильников
27 марта, 2019, 15:50
Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини призвал химически кастрировать насильников
Об этом сообщает итальянское издание ANSA.
Сальвини прокомментировал групповое изнасилование в Катании туристки из Америки: "Для жестоких червей Катании, которые изнасиловали туристку из Америки, попусков нет: наказание и химическая кастрация!".
Ранее сообщалось, что Сальвини выступает за легализацию проституции. Он заявил, что, как и раньше, продолжает выступать за открытие борделей снова. Правда, общественные организации инициативу вице-премьера не поддерживают.
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