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Вице-премьер Италии Сальвини призвал кастрировать насильников


фото: REUTERS
Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини призвал химически кастрировать насильников

Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

Сальвини прокомментировал групповое изнасилование в Катании туристки из Америки: "Для жестоких червей Катании, которые изнасиловали туристку из Америки, попусков нет: наказание и химическая кастрация!".

Ранее сообщалось, что Сальвини выступает за легализацию проституции. Он заявил, что, как и раньше, продолжает выступать за открытие борделей снова. Правда, общественные организации инициативу вице-премьера не поддерживают.

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