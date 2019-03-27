Вице-премьер Италии Сальвини призвал кастрировать насильников

27 марта, 2019, 15:50

Вице-премьер-министр Италии Маттео Сальвини призвал химически кастрировать насильников

Об этом сообщает итальянское издание ANSA.

Сальвини прокомментировал групповое изнасилование в Катании туристки из Америки: "Для жестоких червей Катании, которые изнасиловали туристку из Америки, попусков нет: наказание и химическая кастрация!".

Ранее сообщалось, что Сальвини выступает за легализацию проституции. Он заявил, что, как и раньше, продолжает выступать за открытие борделей снова. Правда, общественные организации инициативу вице-премьера не поддерживают.