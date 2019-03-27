Выборы президента 2019. Узнавай первым с "Еспресо"

27 марта, 2019, 15:26

В воскресенье, 31 марта, телеканал "Еспресо" предоставит уникальную возможность вживую наблюдать за выборами президента Украины. Непрерывный марафон в прямом эфире начнется в 8:45 утра воскресенья и продлится полтора суток до позднего вечера понедельника 1 апреля

Во время телемарафона "Узнавай первым с "Еспресо" каждый зритель сможет окунуться в атмосферу этого важнейшего для страны дня. Увидеть прямые включения из Центризбиркома, штабов лидеров гонки, услышать оперативные комментарии и экспертные мнения гостей.

"Еспресо" является информационным партнером Национального экзит-пола 2019, поэтому наши зрители будут первыми, кто узнает результаты опроса вечером дня голосования.

Особое внимание будет уделено прямым включениям из зарубежных избирательных участков, чтобы осветить ход волеизъявления украинцев по всему миру.

В марафоне "Узнавай первым с "Еспресо" вместе с вами за всеми событиями будут следить ведущие информационных блоков - Василий Зима, Мирослава Барчук, Егор Чечеринда, Сергей Руденко, Антон Борковский, Кристина Яцкив, Назар Довгий, Анна Валевская, Ольга Лень и другие. В время второй части телемарафона, с 12:00 1 апреля к нему присоединятся журналисты "Радио Свобода".

Итоги марафона, оценки предварительных результатов первого тура и все возможные перипетии в 22:00 1 апреля будет подводить Виталий Портников.

Узнавай первым с "Еспресо"!