Вояж Бойко в Москву ГПУ откроет производство о незаконном пересечении границы
Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV
"Сегодня будет зарегистрировано производства о незаконном пересечении границы. Но вопрос не в авиаслужбе, но и к погранслужбе, которая выпустила этих лиц. Производство будет зарегистрировано и законная реакция не замедлит", - отметил Луценко.
В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил проверить Госавиаслужбу, Украэрорух, Госпогранслужбу на аспект нарушения закона, ведь действует запрет на авиасообщение с РФ.
С 25 октября 2015 года Государственная авиационная служба Украины приняла решение о полном прекращении воздушного сообщения между Украиной и РФ.
Напомним, 22 марта кандидат в президенты Юрий Бойко и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук летали в Москву на встречу с российским премьер-министром Медведевым.
Медведев потребовал обсудить отношения в газовой сфере, торговом сотрудничестве и других экономических вопросах.
Бойко заявил о важности возвращения украинских товаров на российский рынок и пожаловался, что "торговая война ухудшает жизнь наших украинцев", заявив, что ухудшение торговли с РФ в первую очередь наносит вред Украине. Также Бойко потребовал прямых поставок российского газа в Украину.
Медведчук также поддержал инициативу прямого импорта российского газа в Украину, назвав эту тему главным вопросом встречи.
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