Вояж Бойко в Москву ГПУ откроет производство о незаконном пересечении границы

27 марта, 2019, 12:20

Генеральная прокуратура Украины откроет уголовное производство относительно незаконного пересечения границы во время визита Юрия Бойко и Виктора Медведчука в Москву

Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил во время заседания правительства, передает Еспресо.TV

"Сегодня будет зарегистрировано производства о незаконном пересечении границы. Но вопрос не в авиаслужбе, но и к погранслужбе, которая выпустила этих лиц. Производство будет зарегистрировано и законная реакция не замедлит", - отметил Луценко.

В то же время премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил проверить Госавиаслужбу, Украэрорух, Госпогранслужбу на аспект нарушения закона, ведь действует запрет на авиасообщение с РФ.

С 25 октября 2015 года Государственная авиационная служба Украины приняла решение о полном прекращении воздушного сообщения между Украиной и РФ.

Напомним, 22 марта кандидат в президенты Юрий Бойко и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук летали в Москву на встречу с российским премьер-министром Медведевым.

Медведев потребовал обсудить отношения в газовой сфере, торговом сотрудничестве и других экономических вопросах.

Бойко заявил о важности возвращения украинских товаров на российский рынок и пожаловался, что "торговая война ухудшает жизнь наших украинцев", заявив, что ухудшение торговли с РФ в первую очередь наносит вред Украине. Также Бойко потребовал прямых поставок российского газа в Украину.

Медведчук также поддержал инициативу прямого импорта российского газа в Украину, назвав эту тему главным вопросом встречи.