Vodafone вернет тарифы на месяц, а не на 28 дней, еще до решения АМКУ

27 марта, 2019, 13:18

Оператор мобильной связи "Vodafone Украина" с 22 марта внес изменения в тарифные планы и изменил расчетный период из четырех недель до месяца

Об этом со ссылкой на заявление Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) сообщает ЭП .

Напомним, в августе прошлого года три крупнейших мобильных оператора Украины сократили сроки действия своих тарифов до 28 дней вместо календарного месяца.

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По словам госуполномоченного АМКУ Марии Процишен, речь идет о таких тарифных планах, как Vodafone SuperNet Start, Vodafone SuperNet Pro, Vodafone SuperNet Unlim, Vodafone SuperNet Turbo, а также Vodafone Family и Vodafone Family Plus.

Еще часть тарифных планов компания перевела в архив, а по другим планах с 28-дневным периодом компания примет решение в ближайшее время.

15 апреля АМКУ проведет заключительные слушания по расчетному периоду в четыре недели.