Vodafone вернет тарифы на месяц, а не на 28 дней, еще до решения АМКУ
Об этом со ссылкой на заявление Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) сообщает ЭП .
Напомним, в августе прошлого года три крупнейших мобильных оператора Украины сократили сроки действия своих тарифов до 28 дней вместо календарного месяца.
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По словам госуполномоченного АМКУ Марии Процишен, речь идет о таких тарифных планах, как Vodafone SuperNet Start, Vodafone SuperNet Pro, Vodafone SuperNet Unlim, Vodafone SuperNet Turbo, а также Vodafone Family и Vodafone Family Plus.
Еще часть тарифных планов компания перевела в архив, а по другим планах с 28-дневным периодом компания примет решение в ближайшее время.
15 апреля АМКУ проведет заключительные слушания по расчетному периоду в четыре недели.
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