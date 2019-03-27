Во Львове Тимошенко подарили торт Roshen и сказали, что будут голосовать за Зеленского
27 марта, 2019, 14:56
Во время визита во Львов кандидату в президенты Юлии Тимошенко подарили торт фабрики Roshen и сказали, что будут голосовать за Зеленского
Видео обнародовали в соцсети Instagram.
На видео слышно, как неизвестный передает Тимошенко торт и говорит: "Юлия Владимировна, спасибо вам за все, мы вас любим, но будем голосовать за Зеленского".
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