//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Во Львове Тимошенко подарили торт Roshen и сказали, что будут голосовать за Зеленского


фото: ba.org.ua
Во время визита во Львов кандидату в президенты Юлии Тимошенко подарили торт фабрики Roshen и сказали, что будут голосовать за Зеленского

Видео обнародовали в соцсети Instagram.

На видео слышно, как неизвестный передает Тимошенко торт и говорит: "Юлия Владимировна, спасибо вам за все, мы вас любим, но будем голосовать за Зеленского".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 марта, 2019 среда

больше новостей

27 марта, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать