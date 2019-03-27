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В Винницкой области легковушку разорвало отбойником, 2 погибших

Во вторник, 26 марта, вблизи с. Дорожное в Винницкой области произошло смертельное ДТП с участием автомобиля Volkswagen Passat В4

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Винницкой области.

Происшествие произошло около 17:30. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с отбойником.

От удара машину разорвало пополам. 31-летний водитель и его 32-летняя пассажирка погибли на месте.

Открыто производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

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