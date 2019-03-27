В Украине за неделю от гриппа умерло три человека
Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ.
"За отчетную неделю зарегистрировано три летальных исхода вследствие гриппа (и еще три - ретроспективно), что подтверждено методом ПЦР", - говорится в сообщении.
А с начала эпидемического сезона гриппа унес жизни 54 украинца, в частности десяти детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.
В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 150 304 человека, 67,6% из которых - дети до 17 лет.
По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет уменьшился на 4,1% и 0,9% соответственно; в общем интенсивный показатель заболеваемости составил 390,4 на 100 000 населения, что на 24,7% меньше эпидемического порога по Украине.
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