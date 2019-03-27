В Украине за неделю от гриппа умерло три человека

27 марта, 2019, 10:00

В Украине за прошедшую неделю от гриппа умерли три человека, но эпидемии нет

Об этом сообщает Центр общественного здоровья МЗ.

"За отчетную неделю зарегистрировано три летальных исхода вследствие гриппа (и еще три - ретроспективно), что подтверждено методом ПЦР", - говорится в сообщении.

А с начала эпидемического сезона гриппа унес жизни 54 украинца, в частности десяти детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 150 304 человека, 67,6% из которых - дети до 17 лет.

По сравнению с прошлой неделей, уровень заболеваемости среди взрослых и детей в возрасте до 17 лет уменьшился на 4,1% и 0,9% соответственно; в общем интенсивный показатель заболеваемости составил 390,4 на 100 000 населения, что на 24,7% меньше эпидемического порога по Украине.