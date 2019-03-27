//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В столице Ингушетии произошли массовые столкновения с Росгвардией

В среду, 27 марта, в столице Ингушетии Магасе во время митинга против изменения закона о референдуме произошли массовые столкновения протестующих с росгвардией

Об этом сообщают Грани.Ру .

Противостояние вспыхнуло из-за попытки силовиков очистить главную площадь города от активистов.

Как видно на видео с места событий, во время столкновений с росгвардийцямы протестующие использовали палки, стулья и другие предметы, попадавшиеся им под руки.

 

Как сообщает телеканал Дождь , митинг против принятия поправок в региональный закон о референдуме, в котором приняли участие около 50 000 местных жителей, был согласован в Магасе на 26 марта, однако многие протестующие отказались расходиться, и остались на ночь.

В свою очередь силовики утром совершили несколько попыток разогнать активистов.

Указанные изменения в региональный закон местная власть решила внести после того, как глава правозащитной организации Машр Магомед Муцольгов инициировал референдум против соглашения о передаче земель Ингушетии Чечне.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

27 марта, 2019 среда

больше новостей

27 марта, 2019 среда

26 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать