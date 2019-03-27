В столице Ингушетии произошли массовые столкновения с Росгвардией

27 марта, 2019, 11:36

В среду, 27 марта, в столице Ингушетии Магасе во время митинга против изменения закона о референдуме произошли массовые столкновения протестующих с росгвардией

Об этом сообщают Грани.Ру .

Противостояние вспыхнуло из-за попытки силовиков очистить главную площадь города от активистов.

Как видно на видео с места событий, во время столкновений с росгвардийцямы протестующие использовали палки, стулья и другие предметы, попадавшиеся им под руки.

Как сообщает телеканал Дождь , митинг против принятия поправок в региональный закон о референдуме, в котором приняли участие около 50 000 местных жителей, был согласован в Магасе на 26 марта, однако многие протестующие отказались расходиться, и остались на ночь.

В Магасе продолжается бессрочные митинг против руководства Ингушетии. Демонстранты приняли резолюцию, в которой потребовал немедленной отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова. По разным оценкам, митинг собрал от 30 до 40 тысяч человек. https://t.co/qgoq5fgNGD pic.twitter.com/kGl5eT4A9l - Грани.Ру (@GraniTweet) 26 марта 2019 г.

В свою очередь силовики утром совершили несколько попыток разогнать активистов.

Указанные изменения в региональный закон местная власть решила внести после того, как глава правозащитной организации Машр Магомед Муцольгов инициировал референдум против соглашения о передаче земель Ингушетии Чечне.