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В столице Ингушетии протестующие перекрыли федеральную трассу, образовав многокилометровый затор

Жители Ингушетии, которые протестуют против изменений в закон о референдуме, перекрыли федеральную трассу Кавказ

Об этом со ссылкой на одного из активистов Малика Бутаева передает Znak.com.

По его словам, после утренних столкновений с росгвардией в центре Магаса организаторы митинга призвали его участников разойтись по домам, чтобы избежать кровопролития.

Однако мнение митингующих о продлении протеста разошлись. Часть из них согласились приостановить акцию протеста, другие же отправились перекрывать федеральную трассу.

Напомним, митинг против принятия поправок в региональный закон о референдуме, в котором приняли участие около 50 000 местных жителей, был согласован в Магасе на 26 марта, однако многие протестующие отказались расходиться и остались на ночь.

В свою очередь силовики провели утром несколько попыток разогнать людей, однако получили жесткий отпор и отступили.

Изменения в региональный закон о референдуме местные власти решили внести после того, как глава правозащитной организации Машр Магомед Муцольгов инициировал голосование по поводу соглашения о передаче земель Ингушетии Чечне.

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