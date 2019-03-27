В Стокгольме прогремел взрыв, есть раненые
27 марта, 2019, 13:28
В результате мощного взрыва в промышленной зоне Стокгольма пострадали пять человек
Об этом сообщает The Sun .
"Пять человек получили ранения в результате мощного взрыва, который произошел в Швеции утром", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, как минимум, двое пострадавших доставлены в больницу.
Взрыв прогремел в промышленном районе Валлингбы, недалеко от Стокгольма. По словам свидетелей, он прогремел около часа ночи по местному времени.
Согласно заявлению полиции, был нанесен значительный ущерб автомобилям и зданиям в районе взрыва, причина которого пока неизвестна.
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