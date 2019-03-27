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В Стокгольме прогремел взрыв, есть раненые


фото: lalibre
В результате мощного взрыва в промышленной зоне Стокгольма пострадали пять человек
Об этом сообщает The Sun .

"Пять человек получили ранения в результате мощного взрыва, который произошел в Швеции утром", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, как минимум, двое пострадавших доставлены в больницу.

Взрыв прогремел в промышленном районе Валлингбы, недалеко от Стокгольма. По словам свидетелей, он прогремел около часа ночи по местному времени.

Согласно заявлению полиции, был нанесен значительный ущерб автомобилям и зданиям в районе взрыва, причина которого пока неизвестна.

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