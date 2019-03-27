В Швеции прошли обыски в банке, который подозревают в отмывании денег Януковича
27 марта, 2019, 14:53
Управления по борьбе с экономической преступностью Швеции провело обыски в крупнейшем банке страны Swedbank, который подозревают в отмывании около 135 млрд евро, в том числе денег президента беглого Виктора Януковича
Об этом сообщает AP.
Обыск провели сотрудники полиции по поручению старшего прокурора.
"Управление может подтвердить информацию в СМИ, которые утверждают, что в главном офисе Swedbank проходит рейд. Он осуществляется сотрудниками полиции по поручению старшего прокурора Томаса Лангрота в связи с продолжающимся предварительным расследованием по Swedbank", - указано в сообщении.
Подчеркнем, как ранее сообщало издание "Bloomberg", отмывать средства в Swedbank мог экс-президент Украины Виктор Янукович. Также там считают, что через шведский банк Янукович мог рассчитываться с Полом Манафортом, которого в США подозревают в финансовых махинациях.
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