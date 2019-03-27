В российских СМИ маленькая Россия со всех сторон окружена большой Украиной, - Порошенко

27 марта, 2019, 18:05

Об этом президент рассказал в интервью Еспресо.TV и другим украинским телеканалам.

Петр Порошенко акцентировал на двух главных элементах гибридной войны России против Украины.

"Первое - это количество троллей из Российской Федерации, которые пытались дестабилизировать ситуацию в соцсетях. Они продолжают работать. Наше сотрудничество с киберполицией и нашими партнерами из ЕС и НАТО привело к тому, что сегодня пачками закрываются группы, администрируемые с РФ", - отметил президент.

Кроме этого, Порошенко отметил активное вмешательство в избирательный процесс телеканалов России.

"И это не просто Russia Today. Это и "Первый", и "Россия 24". У них нет никакой другой темы, чем Украина. Когда кто-либо смотрел бы российское телевидение, то увидел такое впечатление, что маленькая Россия со всех сторон окружена большой Украина, которая со всех сторон России грозит. И ни о чем другом им говорить неинтересно и невозможно", - добавил президент.

Он также отметил, каковой остается позиция Украины. "Наша позиция такова: слушайте, оставьте нас в покое. Уберите свои войска, заберите свое оружие, уберите свою информацию, заберите свои элементы гибридной войны. Мы уже без вас и без вашей энергетики, и без вашего рынка научились обходиться. Дайте нам самим выбирать свой путь. И наш путь, который мы выбрали, - это ЕС и НАТО ", - отметил он.