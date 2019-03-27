В Одессу прибудут два фрегата НАТО

27 марта, 2019, 21:15

Два корабля из состава 2-й постоянной военно-морской группы НАТО зайдут 1 апреля в Одесский морской порт

Об этом сообщает Европейская правда.

Фрегат королевских ВМС Канады "Торонто" и фрегат ВМС Испании "Санта Мария" прибудут в Одессу после патрулирования в Черном море вместе с другими кораблями в составе 2-й постоянной военно-морской группы НАТО.

Во время пребывания в Одессе командиры кораблей проведут встречи с военными ВСУ и представителями местной власти, а также будут принимать посетителей на борту кораблей во время открытых для посещений часов.