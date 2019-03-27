В Мексике произошел взрыв на рынке пиротехнических изделий

27 марта, 2019, 08:39

В мексиканском городе Чимальуакан произошел взрыв на рынке пиротехнических изделий

Об этом сообщает служба гражданской обороны штата Мехико в Twitter.

Взрыв произошел в двух мастерских по производству пиротехники.

На данный момент информации о пострадавших и погибших нет. На кадрах видно, как клубы дыма поднимаются на десятки метров и слышать звуки взрывов пиротехники.

По данным службы гражданской обороны, на место происшествия отправились спасатели, военные и медики из Красного креста.