В Мексике произошел взрыв на рынке пиротехнических изделий
Об этом сообщает служба гражданской обороны штата Мехико в Twitter.
Взрыв произошел в двух мастерских по производству пиротехники.
На данный момент информации о пострадавших и погибших нет. На кадрах видно, как клубы дыма поднимаются на десятки метров и слышать звуки взрывов пиротехники.
По данным службы гражданской обороны, на место происшествия отправились спасатели, военные и медики из Красного креста.
El subdirector de emergencias de @pciviledomex y personal del @IMEPI_Edomex se transladan a la zona de la # Explosión del polvorín en # Chimalhuacán , Estado de-Мехико en el lugar ya trabajan cuerpos de rescate de @SEDENAmx @SS_Edomex SUEM, Cruz Roja y municipios aledaños . pic.twitter.com/bTOXC1hM82- Protección Civil Edoméx (@pciviledomex) 26 марта 2019 г.
# ÚltimaHora . Reportan explosión de pirotecnia en Chimalhuacán. pic.twitter.com/K0rVHVuviu- Metrópoli (@Univ_Metropoli) 26 марта 2019 г.
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