В Киеве сообщили о заминировании SkyMall, людей эвакуируют
27 марта, 2019, 16:29
Аноним позвонил в полицию и сообщил о заминировании по адресу Ватутина, 2Т, что в Деснянском районе Киева
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
По адресу расположен ТРЦ SkyMall.
На месте работают взрывотехники, кинологи и следователи. Проводится эвакуация людей из здания.
Ранее сообщалось, что в полицию Киева поступило сообщение о заминировании Шевченковского районного суда.
Впоследствии в полицию города Киева поступило сообщение о заминировании Подольского районного суда.
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