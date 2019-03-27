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В Киеве сообщили о заминировании SkyMall, людей эвакуируют


фото: digests.nhub
Аноним позвонил в полицию и сообщил о заминировании по адресу Ватутина, 2Т, что в Деснянском районе Киева

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

По адресу расположен ТРЦ SkyMall.

На месте работают взрывотехники, кинологи и следователи. Проводится эвакуация людей из здания.

Ранее сообщалось, что в полицию Киева поступило сообщение о заминировании Шевченковского районного суда.

Впоследствии в полицию города Киева поступило сообщение о заминировании Подольского районного суда.

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